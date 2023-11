Jazmín Pinedo a Gino Assereto por supuestos celos: "No te creas tan importante"

Jazmín Pinedo no dejó de responderle a Gino Assereto, quien señaló que la conductora estaba celosa de sus coqueteos con Katia Palma. La exchica reality aseguró que todo lo que dijo era broma y le dedicó la canción 'No te creas tan importante'. "Gino se hace el loco, si sabe que es broma, escucha te la dedico (suena el tema). No te creas tan importan, si sabes que es broma. Cuando Gino y yo éramos pareja, ellos se molestaban mucho, se tiraban maicito, pero yo participaba en la broma", acotó.