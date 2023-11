¿Jazmín Pinedo le dio su bendición a Gino Assereto y Katia Palma?

Katia Palma no descartó formar una relación con Gino Assereto más adelante y Jazmín Pinedo no pasó desapercibida sus palabras. La conductora aseguró que recibiría con gusto a la comediante en su caso si en algún momento llega a estar con su expareja. "Si esto se diera, imagínate, si Katia Palma fuera pareja de Gino, yo le abro las puertas de mi casa, le preparo el desayuno, porque para todo lo que me ha traído... La verdad, que ahí si aceptaría abrir las puertas de mi casa. Yo la adoro y la quiero mucho", acotó.