Jazmín Pinedo se pronunció tras las declaraciones de Gino Assereto al calificar a Katia Palma como su mujer ideal. La conductora confesó que está segura que su expareja le fue infiel con la artista. "No me sorprende porque siempre pensé que cuando éramos pareja me era infiel con Katia Palma. Por eso Katia y yo no nos llevamos bien", expresó la presentadora entre risas. Claramente, la popular "Chinita" bromeó al respecto por la opinión de Assereto.