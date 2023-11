Renzo Schuller cometió tremendo error en los primeros minutos del programa. El conductor comenzó dando la bienvenida a los televidentes y cuando iba a saludar a su compañera, se confundió de nombre. "Bienvenida nuevamente mi querida Johanna San...", exclamó el actor, percatándose que a su lado estaba Katia Palma, quien no pudo ocultar su incomodidad y se fue del set. "No, no, escúchame, es la costumbre", dijo el presentador. "Así no es, así no es", agregó la comediante.