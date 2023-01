Sheyla Rojas pasó Año Nuevo junto a "Sir Wiston" en Londres y afirmó que se casa este año en México

Sheyla Rojas se lució paseando por las calle de Londres junto a su pareja Luis Miguel Galarza Muro más conocido como "Sir Wiston". Su hijo Antoñito no pasó el 2023 junto a ella ya él viajó junto a su papá Antonio Pavón y Joi Sánchez para recibir el nuevo año en las playas de Miami, en Estados Unidos.

La modelo peruana afirmó que este año se casa en México. "Yo no espero, el matrimonio se va a dar de todas maneras este año. No soy de las que gustan esperar, puede haber retraso, pero no se suspende el matrimonio. Vamos a ver que pasa, estoy confiada en que este año pasó a la fila de las casadas", aseveró Sheyla.