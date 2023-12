Rosángela Espinoza está alistando maletas para tomar su avión directo a Europa para disfrutar de las festividades de Año Nuevo 2024. "Me voy a Europa, voy a conseguirme a mi suizo (...) tú sabes que yo sí me voy, por ahora que no tengo hijos, ni nada", mencionó la guerrera, pero también se animó a aclarar que todo está saliendo de su bolsillo: "Yo sola, por favor, después piden algo a cambio".