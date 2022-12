Sheyla Rojas y Sir Winston: "Habrá una pelea y distanciamiento", reveló vidente sobre influencer

" Hay química entre ellos , me parece que sí tienen posibilidad de continuar la relación. Se está hablando de un matrimonio, pero no está marcando que es lo próximo que ellos van a tener. Aparentemente van a volver a pelear ."

"Va a trabajar bastante el tema de su imagen, momentáneamente no va a regresar a Perú, no está en sus planes. Hay cosas que va a llevar en paralelo, no va a desaparecer completamente de la televisión peruana, al parecer no es por falta de propuestas, sino porque salga algo. Le va a salir algo al cierre de año bastante bueno, va a tener una etapa de mucha fama, más de lo que tiene ya en este momento."