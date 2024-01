Rafael Cardozo confirmó nuevo amor: "Lo mantengo en privado".

"No, no puedo soltar información pese a que ya tienen fotos mías muy comprometedoras, pero confío en ellos (amigos) que no van a sacarla. Siempre mantuve mi vida personal en privado, tuve una relación de 10 años y tampoco era de compartir fotos. Lo bonito de la vida está en cuatro paredes y si expongo mucho correría peligro", expresó.