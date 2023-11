"Estás enamorado de mí": Alejandra Baigorria enfrentó a Rafael Cardozo por reclamar

"¿Por qué no jugó Alejandra? Eso tiene que ser avisado antes. Melissa salió dos veces", exclamó Rafael y a lo que la empresaria no dudó en responderle. "Rafael como tú no compites, solamente estás pendiente de mí. Estás enamorado de mí, no sé qué cosa. El otro día me tiraste un baldazo y ahora estás fijado en mí", exclamó la rubia, señalando que se ausentó de la competencia por el golpe que recibió un juego anterior.