Karen Dejo se emocionó con mensajes de sus amigos de EEG por su cumpleaños

El programa Mande Quien Mande adelantó el cumpleaños de Karen Dejo y la sorprendieron con un emotivo video de sus compañeros de Esto es Guerra. La guerrera se emocionó al escuchar los buenos deseos de sus amigos, como Onelia Molina, Michelle Soifer, Said Palao, entre otros chicos reality. "Me encantó. Los amo a cada uno de manera particular. Somos una familia", expresó contenta.