Alejandra Baigorria enfureció en vivo luego que la producción de EEG suspenda a Said Palao por retarlos. La "Patrona" no pudo ocultar toda su ira y gritó en medio del set que era injusta la drástica decisión con el combatiente histórico. "Saben que Said va a ganar. Yo no me voy a quedar callada, escuchaste", exclamó la empresaria de Gamarra. Ale se sacó el casco y no paraba de gritar frente a las cámaras por la sanción contra su novio.