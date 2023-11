Said Palao es suspendido de EEG y amenazó con no regresar nunca más

El integrante del equipo rojiverde quedó sorprendido y se alejó del micrófono para comenzar a recoger sus cosas; sin embargo, decidió volver para lanzar una fuerte advertencia. "Ojo, que no solo a la semifinal, no vuelvo a la final. No regreso a la final", expresó muy molesto y se fue del estudio. Cabe mencionar que Mister G le recordó que tiene un contrato por cumplir y que existe una penalidad si no vuelve al terminar su suspensión.