Raúl Carpena tenía que adivinar al cantante del tema "Yo no fui" y ni bien se escuchó la canción, Said Palao no dudó en ponerse a bailar en medio del set. Alejandra Baigorria fue la única integrante de los combatientes que prefirió no moverse ni hacer ningún gesto, mientras su novio y Raúl empezaban a moverse en su sitio por el pegajoso tema. ¿Será le incomodó escuchar la canción de su expareja?