Patricio Parodi se descontroló al reclamar error de Alejandra Baigorria.

La producción de EEG le dio la razón a Patricio e indicó que la enamorada de Said Palao cometió un error y el punto que ganó será para los guerreros. Pancho Rodríguez se incomodó y pidió que se le sancione a Parodi por abandonar la ronda anterior al no escuchar que inició la competencia. Sin embargo, le aclararon que no fue así.