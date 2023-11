Patricio Parodi no descarta participar en Mister Perú: "No cierro las puertas"

Patricio Parodi fue consultado sobre las últimas declaraciones de Jessica Newton, quien mencionó que viene evaluando al chico reality para definir si está preparado para participar en el Mister Perú 2024. El guerrero señaló que por ahora no piensa en concursar, pero no descartó hacerlo más adelante. "No me veo. Obviamente, no cierro las puertas de nada. No pasa por mi cabeza, pero quizá con todo esto que estoy más pegado a todo esto del certamen, puede nacer un interés un poco más. Quien sabe, no hay que cerrarle las puertas a nada", acotó.