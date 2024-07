Patricio Parodi denunció uso de su imagen para estafar: "No se dejen engañar"

Patricio Parodi utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para alertar a sus seguidores sobre el uso de su imagen para estafar. "Gente, muchas personas me han hecho llegar estas capturas. Por favor, no caigan en esta estafa. Obviamente, no soy yo, no se dejen engañar", escribió el guerrero, compartiendo pantallazos de cómo están utilizando su nombre.