Luciana Fuster explicó cómo será su relación a distancia con Patricio Parodi

A través de sus redes sociales, Luciana Fuster pidió no inventar peleas con Patricio Parodi y explicó cómo será su relación a distancia durante el año que viva en Tailandia como Miss Grand International. "Mucha gente es la que habla, pero realmente la relación es nuestra. Estamos súper bien y contentos. No inventen ni digan cosas feas. Me preguntan cómo va a ser la relación a distancia cada vez más. Yo puedo ir y volver. Y Patricio puede venir (a Tailandia). No hay mucho drama con eso (...) Yo voy a estar yendo y él puede venir. Estamos viviendo un día a la vez", aclaró.