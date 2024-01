¿Rafael Cardozo vuelve a Esto es Guerra? Esto adelantó el brasilero

Rafael Cardozo fue consultado por su regreso a Esto es Guerra para este 2024. El brasilero señaló que todavía no sabe si lo convocarán, pero es consciente de que la propuesta puede llegar hasta el mismo día del estreno de la temporada. "Vamos a ver si aún quieren al hombre increíble para Esto es Guerra. Yo me he cuidado mucho este fin de año, preparándome para regresar y dar una excelente pelea a todos", aseguró.