¿Hermano de Onelia Molina ingresará a EEG? Esto confesó la modelo

La arequipeña confesó que Mario Irivarren mantiene una buena relación con su hermano, Leonardo Molina, pero que también es un poco celoso con el combatiente. "No es que me prohíba. Mi hermano es celoso a su manera. Siempre andamos en contacto y desde que salía con él (Mario) me veía por la ventana... Es celoso hasta cierto punto", contó.