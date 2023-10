Milena Zárate tildó de ‘chupe’ a Pilar Gasca: “Edwin la manda a hablar cosas que no puede”

“Yo nunca he tenido que tener intermediarios ni mucho menos para que hablen por mí, jamás, pero en este caso es distinto porque yo firmo una conciliación contigo y digo tú no puedes hablar, tú tampoco puedes hablar, ninguno de los dos, pero entonces termina la conciliación y mamita ahora te toca tu turno ¿ya? Anda, dile esto, esto, esto, entonces qué diferencia, qué bonito, qué vivazo, claro yo no mando a nadie que esté a mi costado, habla y enfréntense de novios a novios ¿no? Pero yo no, yo pongo la cara, yo me defiendo sola, pero por el otro lado me mandan a su chupe a que hable y obviamente habla de cosas que no puede tocar”, sentenció.