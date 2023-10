Milena Zárate niega estar involucrada en amenazas contra Pilar Gasca: "Tonterías"

Milena Zárate fue consultada por las amenazas de muerte que Pilar Gasca denunció en sus redes sociales. Y es que la modelo dejó entrever que la colombiana era la culpable de los mensajes que atentan contra su vida. "Yo no soy una delincuente para tener que mandar a amenazar a una persona. Si a ella la llaman a amenazarla, es un problema de ella. Generar toda esta xenofobia en contra mía, porque soy de nacimiento colombiano, ¿decir que soy una delincuente porque soy colombiana? A ver que me lo pruebe. A mí no me va a venir a amedrentar ni atarantar con sus tonterías que pone en redes", expresó la cantante.