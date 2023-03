Luciana Fuster reveló el verdadero motivo por el cuál no participará en el Miss Perú: "Se mal interpretó"

La influencer aclaró sus extrañas declaraciones antes de su presentación al asegurar que no sabía a qué certamen iba a competir y mencionó que todo fue parte de una confusión. "Creo que se mal interpretó una declaración que di en donde dije que no sé si estaré en el Miss Universo. Yo digo eso porque nosotros estábamos aisladas antes de salir a la presentación y cuando me preguntan yo no sabía si ya lo habían dicho o no", dijo.