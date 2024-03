Luciana Fuster sufrió incidente en el aeropuerto tras llegar a El Salvador

"Yo me mato de risa. Cero preocupada. Y la chica me dice 'tú te estás riendo' y yo no sé, me parece como que nunca me había pasado y bueno, se resuelve. Igual estoy con una ropa super linda y me dicen 'A la mayoría de personas le quiere dar un infarto cuando se les queda la maleta'. Pero yo digo que se resuelve y ya llegará", añadió con una sonrisa en el rostro.