Luciana Fuster explicó por qué se quedó en Perú por 3 meses.

Luciana Fuster aclaró el verdadero motivo por el cual se quedó en Perú y aún no regresa a Tailandia como Miss Grand International 2023. "Pasaba las fiestas acá pero cosas pasaron y desde diciembre se tomó la decisión junto con la organización de Perú de estar acá. Yo también quiero trabajar en Tailandia y me quedan 7 meses por delante así que duden que verán mucho trabajo. Ya me toca irme en unos días", reveló.