¿Luciana Fuster pidió anillo de compromiso a Patricio Parodi?

Luciana Fuster aseguró que Patricio Parodi no le propone matrimonio y así bromeó sobre el anillo de compromiso. "Más bien habría que poner algo para poder sacarlo. (¿Estás esperando el anillo?) No, más adelante, no es bromita, es bromita. Más adelante, tiempo al tiempo, todo con calma, vivimos el presente y hay que disfrutar todo. Imagínate, sería quemar etapas", expresó.