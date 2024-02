Leslie Shaw elogió el talento de Michelle Soifer: "Puede ir subiendo de nivel".

"Cuando firme ella con una disquera internacional y no con una que no tiene ningún artista, que se iguale. Pero hay niveles y nadie ha dicho que ella no tiene talento porque a mí me parece regia. Pero tiene que respetar jerarquías, yo que cantado con Gente de Zona, Mau y Ricky y Thalía. ¿Ella con quién? ", acotó Shaw.