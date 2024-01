Korina Rivadeneira marca distancia de los ataques de Leslie Shaw a Mario Hart

Korina Rivadeneira dejó en claro no tiene motivos para discutir con Leslie Shaw. Si bien, la cantante ha arremetido en varias oportunidades en contra de su esposo Mario Hart, la actriz señaló que a ella nunca la ha criticado, por lo que no tiene razones para pelear. "Yo no tengo por qué meterme (en sus diferencias) y ella creo que tampoco me está atacando a mí directamente como para yo hablar algo. Estoy bien y me mantengo al margen. Me parece que Mario lo está llevando de una forma muy inteligente", sentenció.