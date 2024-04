Korina Rivadeneira fue atendida de emergencia por fuerte intoxicación

"No me atendieron, sino 15 minutos después, fue desesperación porque ahí ya sentía la garganta obstruida y no podía hablar", agregó la influencer, quien continuó quejándose de la atención de la clínica. "Siento que emergencias debería de atender de inmediato a quien va llegando. Literal, mientras yo me retorcía en el piso de desesperación, las chicas del counter solo hablaban entre ellas y se reían".