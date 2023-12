Angie Jibaja niega que ingresó a casa de Jean Paul y publica video del hecho

"El señor Jean Paul Santa María y su esposa, Romina Gachoy, me acusan de haber ingresado a su casa como DELINCUENTE el 25 de diciembre. Ahí muestro los videos de ese día que demuestran que fui a intentar ver a mis hijos, a quienes no me permiten ver hace 4 años. Lo hice en estado ecuánime, sana y en paz. En ningún momento entré a su domicilio, que por cierto, está dentro de un condominio. Basta de tantas calumnias", escribió.