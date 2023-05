¿Gabriela Herrera y Piero Arenas están en salidas? Esto aclaró la bailarina

“No entendí lo que dijo, creo que se le han cruzado los chicotes (…) Vino con todo el diablito y no se calló nada, me metió a Fabio, me metió a Mario y me metió a Piero, nada que ver, o sea (…) no he tenido nada con ningún chico reality, todo fuera de, no mezclo el trabajo con el amor”, sentenció.