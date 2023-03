Esposa de Paolo Hurtado confirmó fin de su matrimonio tras ampay con Jossmery Toledo: "Pido respeto por mi embarazo"

“Las cosas buenas toman tiempo, no te preocupes si tus sueños aún no se han hecho realidad o si no están sucediendo rápidamente. Lo importante es que estás avanzando. Tómate un momento para reflexionar sobre dónde estabas hace un año y verás lo mucho que has progresado desde entonces estás en el camino correcto y llegarás”, publicó.