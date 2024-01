¿Rosa Fuentes perdonó a Paolo Hurtado?: "Continuamos en terapia"

"¿Lo has perdonado ya?", se le escucha al reportero y a lo que ella respondió: "Estoy en proceso. No puedes avanzar (si no perdonas) Es un proceso y no sé cuanto tiempo, nunca hay un límite. Yo continúo con mis terapias y sigo así para adelante. El tiempo lo dirá (...) Siempre es bueno la terapia psicológica y ayuda mucho", acotó.