Jean Paul Santa María "lloró" tras renunciar a la orquesta de Christian Domínguez

Romina Gachoy señaló que prefería que Jean Paul Santa María corte tajantemente todo vínculo laboral con Christian Domínguez, pues no le agradó lo que hizo. “A mí no me gusta que Jean Paul esté en una orquesta en la cual la persona que es líder de esta orquesta tenga esta falta de valores, a mí no me hace gracia (…) tuvo esta actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Christian, si fuese por mí, que no esté en esa orquesta”, indicó.