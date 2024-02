Pamela Franco explicó por qué confió en Christian Domínguez pese a su pasado

"Como yo lo iba conociendo a Christian, él me mostraba que era una buena persona, un buen hijo y lo veía un buen padre, eso es lo que a mí me llegaba (en el fondo)", añadió, para luego terminar confesando que al iniciar su romance no se puso a pensar en todo lo que se decía del cumbiambero como que no pasa los 3 años o que no salía de sus relaciones hasta no involucrarse con otra persona.