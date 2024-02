Pamela Franco confesó que Christian Cueva le pagó los viajes al extranjero

La cantante de cumbia invitó al resto a que la investiguen a fondo para que comprueben que no tiene ninguna propiedad a su nombre. Además, recalcó que nunca le regaló joyas, carteras, zapatos ni ningún obsequio. "Que me investiguen, no tengo nada en mi propiedad, no tengo nada de él. Dijeron que él a mí me había comprado un departamento hace tiempo, no me ha comprado nada”, sentenció.