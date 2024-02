Pamela Franco negó infidelidad a Christian Domínguez con Christian Cueva

Pamela Franco se mostró muy arrepentida de haber estado con Christian Cueva y reconoció en pantalla que fue la peor decisión de su vida. "Me equivoqué y no tiene otra explicación. Yo me equivoqué rotundamente. Es algo que me avergüenza y que lo he llevado cargando todo este tiempo. Yo acepto mi error y no tengo justificación. Hace muchos años cometí la peor decisión de mi vida, así haya estado mal emocionalmente o que me haya pasado lo que me haya pasado, no me justifica", dijo.