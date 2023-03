Casa de Christian Cueva en Trujillo quedó destruida por ciclón Yaku: "Se lleva parte de mi corazón"

"Y se fue la casa de papá Masho y mamá Margarita, la que me cobijó durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con las que siempre me acompañaba (pelota). Me embarga la nostalgia al recordar todo lo que ahí viví, momentos lindos y momentos duros", explicó el deportista.