Pamela Franco sobre su supuesto romance en el pasado con Christian Cueva: Hablan cosas sin sentido

"No tengo nada que decir, no lo he dicho antes y no pienso hablar ahora. Ya estoy acostumbrada a que hablen cosas sin sentido, que están fuera de lugar. Ya exigir respeto está de más. Yo respeto a todos, a todos los programas, y mi respeto lo doy sin esperar nada a cambio", dijo Pamela en una entrevista a un diario local.