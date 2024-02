Anita hizo una escena de celos a Bobby por Carolina: "Es una descarada"

Anita (Andrea Alvarado) no pudo esconder sus celos y le reclamó a Bobby (Renato Bonifaz) por querer irse con Carolina (Ethel Pozo). Y es que la conductora buscó al cantante para llevarlo a una reunión de trabajo y la maestra quiso acompañarlo; sin embargo, demostró que no sabía nada del mundo artístico y su pareja le aseguró que solo iba a firmar su contrato muy rápido. "Mírala, es una descarada. Mucho ojito con ella. No dejes que te esté diciendo tonterías ni que te esté tocando", dijo y a lo que Bobby le pidió que confíe en él.