Anita encontró infraganti a Bobby con Carolina y estalló en celos

Bobby (Renato Bonifaz) nunca imaginó que Anita (Andrea Alvarado) lo encontraría en una comprometedora situación con Carolina (Ethel Pozo). La maestra se llevó tremenda sorpresa al ver a la conductora seduciendo al cantante, quien justo se había quitado el polo antes de que la presentadora lo interrumpa. "No es lo que parece", exclamó el artista y a lo que la profesora no pudo aguantar su molestia. "No te me acerques, te he dicho", dijo.