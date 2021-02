Tribunal EEG puso en aprietos a Alejandra Baigorria por declaraciones detrás de cámaras

La guerrera afirmó que si se tiene que ir del programa, se va feliz porque superó un reto de altura extremo.

El Tribunal Esto es guerra puso en aprietos a Alejandra Baigorria por sus declaraciones detrás de cámaras al decir que si se tiene que ir del reality se va feliz porque venció sus miedos en el reto de altura. La producción no esperaba los comentarios de la guerrera y ella se defendió.

Angie Arizaga se salvó de sentencia frente a Alejandra Baigorria y Melissa Loza

La pareja de Said Palao cuestionó al Tribunal por definir a una buena competidora si es que vence un reto de altura y no el rendimiento durante toda la temporada. "Estoy dispuesta a salir de sentencia porque yo sí me quiero quedar en EEG", señaló Ale. Sin embargo, la producción comentó que las personas que vienen a enfrentarlas tienen muchas ganas de volver al programa.

