Ducelia Echevarría pidió el retiro de Alejandra Baigorria de EEG

La guerrera le recordó que ella le ganó en la semifinal y final de la temporada 2020.

Ducelia Echevarría pidió la palabra para comentar que si Alejandra Baigorria no tiene ganas de competir al 100% que mejor dé un paso al costado para que otras competidoras como Karen Dejo y Macarena Vélez regresen al reality.

Alejandra Baigorria quedó sentenciada de EEG tras no cumplir reto de altura

"Hay que tener una actitud buena fuera y dentro para estar en este programa. Tú lo que más quieres es que me vaya porque sabes que no me puedes ganar en la semifinal y final o sea la quieres tener fácil. Te voy a volver a ganar de nuevo", precisó la pareja de Said Palao y la combatiente le pidió humildad.

Ducelia Echevarría se molestó tras perder competencia contra Alejandra Baigorria