Tepha Loza tras críticas de Valery Revello a Sergio Peña: ¿Por qué hacer daño innecesariamente?

Tepha Loza no pudo evitar ser consultada sobre las críticas que hizo Valery Revello en contra del futbolista Sergio Peña tras tildarlo de "egoísta". La integrante de Esto es guerra evitó protagonizar un enfrentamiento y solo atinó a precisar que prefiere no opinar sobre los temas personales del futbolista.

"Yo no tengo nada que opinar sobre eso. Es un tema delicado y va más por el lado de ellos, se respeta, es la mamá de su bebé. Y con tal que no se meta conmigo, todo bien. No le hice nada, no le hice daño y solamente estoy siendo feliz así que lo que opine el resto si es algo negativo estoy bañada en aceite", así se refirió sobre la expareja del deportista.