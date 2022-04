Tepha Loza conmovió hasta las lágrimas a madre trabajadora tras entregarle mil soles

Emily Guzmán de 34 años es una cobradora de transporte público y no podía creer al ver en vivo a la hermana de Melissa Loza. "Gracias, me hacía falta sobre todo para mis hijos. Gracias por todo. No sé qué decir la verdad, estoy nerviosa. En serio no lo puedo creer, estoy feliz porque yo sé que Dios nunca me abandonó. En estos dos años ha sido muy difícil para mí y sé que me está ayudando ahora. Gracias", expresó la madre trabajadora.