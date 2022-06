¿Sergio Peña invitó a Tepha Loza a España para que aliente a Perú?

"¿Así? ¿Ya te confirmaron? Estoy esperando el permiso. Voy a tramitar otro permiso, ¿te imaginas? Necesito de la ayuda del público y de los fans, de quienes me quieran ver junto a él. ¡Por favor! Sería súper lindo estar en un momento tan importante ", señaló Spheffany.

Pese a sus buenas vibras, Tepha duda que el productor de EEG, Peter Fajardo, le otorgue nuevamente otro permiso. "Lo apoyaré desde acá, soy consciente, tantas horas lejos de acá, tanta distancia. No creo que se sensibilice, hasta nerviosa me pongo. Le tengo fe obviamente, Sergio meterá 2 goles ".

La guerrera no descartó contratar a su pareja como imagen de sus postres luego que el deportista peruana le confiese que se siente orgullo de su emprendimiento. "De hecho está feliz que tenga un emprendimiento. Le comenté de qué se trataba y todo el tema. Me dijo que le lleve, pero no se puede".