Rafael Cardozo quedó eliminado de EEG y Said Palao se convirtió en capitán de combatientes

La producción de Esto es guerra tomó la radical decisión de eliminar indefinidamente del programa a Rafael Cardozo luego que abandone por segunda vez el set por no permitirle hablar al Tribunal y defenderse tras la suspensión de Alejandra Baigorria por no competir durante un juego.

Previamente, la máxima autoridad de EEG suspendió a la "Patrona" por culpa del capitán de los combatientes después que no la deje continuar con el enfrentamiento frente a Melissa Loza . La empresaria se sintió indignada por la decisión de producción y salió muy molesta del estudio sin escuchar a los combatientes.

Renzo Schuller pidió explicaciones del motivo por el cual no sancionaron a Rafael, quien cometió la falta y castigaron a Baigorria por una decisión que ella no pudo controlar. La pareja de Cachaza acompañó a la competidora a la salida del set para explicarle por qué bloqueó el circuito.

"Rafael queda eliminado del programa. No está suspendido, está eliminado. La producción ha determinado que Rafael ha sido eliminado de EEG. No habrá más cambios. Por favor pidánle la banda de capitán a Rafael. Desde ahora el señor Said Palao es el capitán de los combatientes", sentenciaron.