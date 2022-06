Rafael Cardozo quedó sentenciado por culpa de Said Palao al llegar tarde a Esto es guerra

Continúa la crisis en el equipo de los combatientes. El Tribunal de Esto es guerra sentenció a Rafael Cardozo por culpa de Said Palao , quien llegó tarde al set del reality en medio de un día importante de eliminación. El capitán fue sancionado por no hacer respetar las reglas.

El novio de Cachaza lució muy incómodo por su sentencia y no dudó en enfrentar a Said por la decisión de la producción de EEG. "Me pareció raro sentenciarme ahora. Tengo dos cosas que hablar. Una con Said, ¿quiero saber dónde estabas porque ahora me toca a mí?", preguntó.