¿Rosángela Espinoza casi llora por comentario de Rafael Cardozo tras salvarse de eliminación?

"Me imagino que los que votaron el día de ayer fueron los guerreros porque si vamos a hablar de competencia, tal vez Rosángela ganó por ser la más querida de redes, y es una ventaja. Pero creo que si estamos hablando que viene una semifinal, todos los fans de los combatientes tenían que salvar a otra persona ", comentó.

Este comentario generó que los ojos de la popular "Chica selfie" se cubran de lágrimas por minimizar su participación en los combatientes. Además, publicó una historia en su Instagram en la que cuenta cómo se sintió tras el comentario de Cardozo: " La verdad muy fuera de lugar su comentario. Por eso que ayer las ganas se me fueron".

"¿Cómo va a decir que salvaron a la más débil y reclamando al público por haber votado por mí? También me dijo algo detrás de cámaras: que Paloma es mejor que yo y otras cosas más. Tampoco me voy a quedar callada. A nadie le gusta escuchar algo así siendo de tu equipo. Además que no valoren el esfuerzo molesta", manifestó.