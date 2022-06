Patricio Parodi: su hermana Majo compartió tierna imagen con su hija Aitana

La llegada de Aitana, hija de Majo Parodi , remeció no solo a la familia de Patricio Parodi si no en las redes sociales donde los seguidores del integrante de Esto es guerra están pendiente de las últimas publicaciones de la bebé que realiza Verónica Costa , madre del capitán de los guerreros.

"La bendición más maravillosa", colocó en la descripción del clip que compartió a través de sus redes sociales mientras cargaba a su nieta y rozaba su pequeña nariz cuando dormía plácidamente. Costa musicalizó el clip con la canción "Somewhere over the rainbow".