Patricio Parodi cuestionó ingresó de Piero Arenas: Quiero ver a Rafael Cardozo

El novio de Luciana Fuster evitó cuestionar a la producción de EEG, pero no se quedó callado al decir que Arenas no sería uno de los mejores competidores. "Me hubiera gustado ver a un Rafael antes que a un Piero. No veo a Melissa Loza, Jota Benz, Israel Dreyfus, Gino Assereto y sobre mi punto de vista me hubiera gustado ver a otra persona en lugar de (Piero)", mencionó.